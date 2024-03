Bento #Milan AC, il portiere dell’Athletico Paranaense nel mirino di tutta #Europa: il PUNTO sul prossimo #futuro del brasiliano

15:05,29 Mar 2024, MILANELLO.

Bento Diavolo Rossonero, il portiere dell’Athletico Paranaense nel mirino di tutta #Europa: il PUNTO sul prossimo #futuro del brasiliano che piace ai rossoneri Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Bento Matheus Krepski è ormai diventato un nuovo nome del calcio#mercato Diavolo Rossonero per la porta del prossimo #futuro. Il portiere dell’Athletico Paranaense piace anche all’Inter, ma il […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Bento Diavolo Rossonero, il portiere dell’Athletico Paranaense nel mirino di tutta #Europa: il PUNTO sul prossimo #futuro del brasiliano appeared first on Diavolo Rossonero News 24.