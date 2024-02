Bennacer titolare in AC Milan Napoli? Mister Stefano Pioli svela la verità: ha preso questa decisione

Bennacer titolare in Milan Napoli? Pioli svela la verità: ha preso questa decisione in vista del big match di domani sera a San Siro

Stefano Pioli ha svelato la sua decisione su Ismael Bennacer in vista della sfida di domani sera a San Siro tra Milan e Napoli, valevole per la 24esima giornata di Serie A. Ecco le parole del tecnico rossonero in conferenza stampa:

PAROLE – «Sta bene, è disponibile per giocare dal primo minuto».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI MILAN NAPOLI

