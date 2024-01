Bennacer spiato con l’Algeria: cosa è successo durante l’allenamento della nazionale del centrocampista rossonero

L’Algeria del centrocampista rossonero Bennacer è stata spiata da un drone durante gli allenamenti.

DZFoot ha riportato che il pilota del drone, di origini ivoriane, sarebbe stato ingaggiato da un media algerino allo scopo di capire le mosse del ct e non per spiare i moduli della nazionale. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali ma l’uomo sarebbe stato arrestato.

The post Bennacer spiato con l’Algeria: cosa è successo durante l’allenamento appeared first on Milan News 24.