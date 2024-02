Bennacer salta Rennes AC Milan? L’algerino non è al 100%, cosa filtra da AC Milanello

Bennacer salta Rennes Milan? L’algerino non è al 100%, cosa filtra da Milanello a poco più di 24 ore dalla sfida

Arrivano aggiornamenti per quanto riguarda le condizioni fisiche di Ismael Bennacer, ancora dolorante a causa di qualche botta ricevuta nel corso dell’ultima sfida di campionato contro il Monza.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il centrocampista del Milan non è al 100% della condizione e pertanto sarà valutato nella giornata di oggi: solo dopo la rifinitura si saprà se potrà essere della partita o meno.

