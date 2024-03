Bennacer #Milan AC, sirene arabe per lui? I diavoli rossoneri possono vacillare per un’proposta con queste CIFRE

21:01,29 Mar 2024, MILANELLO.

Bennacer Diavolo Rossonero, sirene arabe per lui? I rossoneri possono vacillare per un’offerta con queste CIFRE. Il punto sull’algerino L’obiettivo principale del calcio#mercato Diavolo Rossonero sarà quello di trattenere i suoi pezzi pregiati: tra di essi c’è sicuramente Ismael Bennacer. L’algerino, tornato ormai da mesi dal lungo infortunio, si è ripreso il centrocampo della squadra di Coach Pioli […]

