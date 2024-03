Bennacer #Milan AC, quale prossimo #futuro? Per Mister Stefano Pioli è imprescindibile ma… ULTIMISSIME

12:05,28 Mar 2024, MILANELLO.

Bennacer-Diavolo Rossonero, quale prossimo #futuro per il centrocampista algerino? Per Coach Pioli è imprescindibile ma l’addio è possibile Come riferito dal Corriere dello Sport, Ismael Bennacer, dopo essere rientrato in anticipo dagli impegni con l’Algeria, partirà titolare nella gara di sabato sera contro la Fiorentina al Franchi. Coach Pioli, per il quale l’ex Empoli è imprescindibile, si aspetta tanto […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Bennacer Diavolo Rossonero, quale prossimo #futuro? Per Coach Pioli è imprescindibile ma… ULTIMISSIME appeared first on Diavolo Rossonero News 24.