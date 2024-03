Bennacer #Milan AC: #Premier League e Arabia mettono il mediano nel mirino, LE #NEWS

00:06,29 Mar 2024, MILANELLO.

La rivoluzione estiva del calcio#mercato Diavolo Rossonero potrebbe portare all’addio di Bennacer. Arabia e #Premier League osservano Tra gli adii al calcio#mercato Diavolo Rossonero nella prossima sessione estiva potrebbe esserci quello di Bennacer. Come riportato da Calcio#mercato.it nonostante la #campionato travagliata, per via dell’infortunio, piace in #Premier League, soprattutto all’Arsenal. L’offerta più importante per l’algerino sia per il calciatore che per […]

