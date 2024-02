Bennacer festeggia il ritorno in campo: il messaggio del rossonero dopo Frosinone AC Milan – NEWS

Bennacer festeggia il ritorno in campo: il messaggio del rossonero dopo Frosinone Milan. La FOTO pubblicata su Instagram

Bennacer è tornato in campo dopo la Coppa d’Africa e l’infortunio che non gli ha fatto giocare due match con l’Algeria. Nella vittoria del Milan contro il Frosinone, l’algerino ha giocato qualche minuto: ecco il suo post pubblicato sul proprio profilo Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ismaël Bennacer (@ismaelbennacer)

MESSAGGIO – «Forza Mentale».

