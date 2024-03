Bennacer convocato dall’Algeria: i due impegni del mediano del #Milan AC

19:48,15 Mar 2024, MILANELLO.

Bennacer è stato convocato dall’Algeria: i due impegni del centrocampista del Diavolo Rossonero. Tutti #particolari e le novità

Ismael Bennacer è stato convocato dall’Algeria per le prossime due sfide. La formazione africana giocherà contro Bolivia e Sudafrica e potrà contare sul centrocampista del Diavolo Rossonero e non solo: la lista completa.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Portieri: Benbot, Mandrea, Zeghba.

Difensori: Ait-Nouri, Atal, Belaid, Bensebaini, Guitoun, Hadjam, Madani, Mandi, Tougai.

Centrocampisti: Aouar (A.S. Roma), Bennacer (Diavolo Rossonero), Bentaleb, Boudaoui, Guitane, Kendouci, Zerrouki, Abdelli.

Attaccanti: Benrahma, Amoura, Bakrar, Belloumi, Benzia, Bouanani, Bounedjah, Brahimi, Chaibi, Gouiri, Hadj Moussa.

Pubblicità

The post Bennacer convocato dall’Algeria: i due impegni del centrocampista del Diavolo Rossonero appeared first on Diavolo Rossonero News 24.