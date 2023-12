Bennacer convocato con l’Algeria? Entro questa data ci sarà la decisione UFFICIALE. Cosa filtra sul rossonero

Bennacer è stato preconvocato dall’Algeria ovvero inserito nella lista composta da 55 calciatori che potrebbero essere chiamati per la Coppa d’Africa.

Poi, entro il 31 dicembre, verranno diramati i convocati ufficiali per la Coppa d’Africa. Come ha detto il calciatore è difficile dire no alla Nazionale e quindi, se continuerà a stare bene come ora, con molta probabilità lascerà i rossoneri.

The post Bennacer convocato con l’Algeria? Entro questa data ci sarà la decisione UFFICIALE appeared first on Milan News 24.