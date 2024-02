Bennacer ago della bilancia: Mister Stefano Pioli gli ha disegnato un doppio ruolo per AC Milan-Napoli

Bennacer ago della bilancia: Pioli gli ha disegnato un doppio ruolo per Milan-Napoli. Le ultime verso la sfida di stasera

Stefano Pioli è pronto a lanciare Ismael Bennacer dal primo minuto questa sera nella sfida tra Milan e Napoli. Per l’algerino, che non giocherà nella posizione di trequartista, è pronto un nuovo doppio ruolo.

Pubblicità

Ismael giocherà in mediana insieme ad Adli e avrà il compito di sporcare i palloni che transiteranno dalle parti di Kvaratskhelia. Non solo: in fase di possesso dovrà dare anche qualità e intensità all giocate. Lo riporta Tuttosport.

Pubblicità

The post Bennacer ago della bilancia: Pioli gli ha disegnato un doppio ruolo per Milan-Napoli appeared first on Milan News 24.