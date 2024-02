Benitez punge: «Tornassi indietro non andrei all’Fc Internazionale, non hanno speso 1 euro dopo il Triplete. Avrei dovuto…» #Intervista

Pubblicità

L’ex allenatore dell’Inter, Rafa Benitez, rilascia queste dichiarazioni al veleno pensando al suo addio al Liverpool per andare in nerazzurro

Intervistato dal The Athletic, Rafa Benitez torna sul suo approdo sulla panchina dell’Inter definendolo come il più grande rimpianto o errore della propria carriera, lasciando il Liverpool.

Pubblicità

Pubblicità

QUALCOSA CHE NON RIFAREI – «C’è qualcosa che non rifarei? Sicuramente. Ho lasciato il Liverpool perché c’era una situazione difficile con Hicks e Gillett. Forse sarei potuto rimanere e cercare di risolvere la situazione, ma in quel momento dovevo prendere una decisione».

Pubblicità

L’INTER – «E poi vai in una squadra come l’Inter che non ha speso un euro dopo aver vinto il Triplete, ma con una squadra molto veterana. Questo condiziona quello che fai dopo. Ma in generale, quando si prendono delle decisioni, si è entusiasti di quello che si sta facendo, convinti che andrà bene. Spesso nel calcio ciò che si dice e ciò che si fa poi non sono affatto correlati. E una volta iniziato, non si può uscire, bisogna cercare di trarre il meglio dalla situazione».

L’articolo Benitez punge: «Tornassi indietro non andrei all’Inter, non hanno speso 1 euro dopo il Triplete. Avrei dovuto…» proviene da Inter News 24.