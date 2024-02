Beltran: «Paragone con El Toro di Bahia Blanca Lautaro? Sono lusingato, imparo da lui» #NEWS #Intervista

26 Feb 2024, 19:31, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Lucas Beltran ha commentato il paragone fatto nei suoi confronti con Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez, idolo e compagno di nazionale

PARAGONE CON LAUTARO – «Ovviamente mi lusinga, sta facendo una grande stagione, 22 gol è un numero incredibile. L’ho avuto anche come compagno in nazionale: ho imparato tanto guardandolo giocare. Non ho un giocatore di riferimento: cerco di imparare da tutti, anche da miei compagni che vedo ogni giorno in allenamento».

