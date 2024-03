Bellinazzo fa chiarezza sul futuro dell’Fc Internazionale, la dichiarazione: «Vi spiego perché Presidente Zhang non torna in Italia» #Intervista #ULTIMORA #News

Bellinazzo fa chiarezza sul futuro dell’Internazionale FC: «Vi spiego perché Zhang, Presidente dell’Inter, non torna in Italia». Parla il giornalista esperto di finanza Internazionale FCvenuto sulle frequenze di GiornaleRadio.fm il giornalista Marco Bellinazzo ha fatto il punto sulla situazione societaria dell’Internazionale FC. Le sue parole: «Quanto incide la situazione in Cina di Zhang, Presidente dell’Inter, col futuro dell’Internazionale FC? Terrei separate le questioni, il tema è più […]

L’articolo Bellinazzo fa chiarezza sul futuro dell’Internazionale FC: «Vi spiego perché Zhang, Presidente dell’Inter, non torna in Italia» ha come fonte da Internazionale FC News 24.

