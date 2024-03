Bellanova, tutti pazzi per l’ex Internazionale F.C.! 4 club della Premier League sul terzino granata

2 Mar 2024, 20:47, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Bellanova, tutti pazzi per l’ex Internazionale! 4 club della Premier League sul terzino granata. Ecco chi vuole il difensore del Torino

Una delle sliding doors del calciomercato Internazionale della scorsa stagione è stato il mancato riscatto di Raoul Bellanova dal Cagliari, con l’esterno che è approdato poi al Torino. Sotto la guida di Ivan Juric, il terzino italiano sta esplodendo nel corso di questa stagione, tanto da attirare su di sé l’interesse di alcuni club della Premier League.

Come riferisce Fichajes.net, in prima linea sul calciatore c’è l’Aston Villa. In generale sono 4 i club inglesi interessati: c’è anche il Manchester United, il Newcastle ed il Tottenham.

