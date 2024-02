Bellanova super, una big di Premier bussa per l’ex Internazionale F.C.

29 Feb 2024, 15:47, Articolo di *Luna Nerazzurra*

La #grande stagione di Bellanova con la maglia del Torino non è passata inosservata: una big europea alla finestra per l’ex esterno dell’Internazionale

Bellanova finisce nel mirino della Premier League dopo la #grande annata con il Torino.

Pagato sette milioni in estate, come riferito da Tuttosport, il valore dell’ex Internazionale è triplicato viste le prestazioni che sta offrendo sul campo con Juric. Adesso la Premier League è pronto a bussare in casa Torino, il calciatore è seguito con #grande interesse dal Manchester United e dall’Aston Villa.

