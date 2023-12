Bellanova rivela: «Guardo sempre l’Fc Internazionale, sarò sempre grato a loro. Per lo scudetto…»

L’esterno del Torino, Raoul Bellanova, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla stagione attuale, ripensando all’anno scorso all’Inter

Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Torino Atalanta, Raoul Bellanova ha speso parole al miele nei confronti dei suoi ex compagni all’Inter.

SULLA VITTORIA DELL’INTER A NAPOLI – «Guardo sempre l’Inter e la seguo perché sono un ex giocatore e tifoso fin da bambino. Penso che ieri si sia vista la grandissima qualità della rosa anche in chi subentra. Credo che sia la squadra favorita per la vittoria dello Scudetto però questo non si può dire perché nel calcio non si può mai sapere. Auguro ai miei ex compagni e al mio ex mister tutti i successi possibili. Lì ho passato un bellissimo anno che mi ha aiutato a crescere. Sarò sempre grato a tutti».

