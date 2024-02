Bellanova ripensa all’Fc Internazionale: «In finale di Champions volevo dimostrare una cosa» #Intervista

Il terzino del Torino, Raoul Bellanova, ha detto la sua sugli obiettivi futuri, tornando all’esperienza all’Inter dello scorso anno

Intervistato da La Stampa, Raoul Bellanova, esterno del Torino, ha parlato dei propri obiettivi personali e della scorsa stagione passata con la maglia dell’Inter.

INTER – «In Francia non è andata bene sul campo, ma ho cominciato a formarmi il carattere: sono cresciuto, parlo inglese e francese da quando ho 19 anni. Istanbul? Non credevo di entrare in finale di Champions, ma quando l’ho fatto non ho avuto alcun timore: volevo dimostrare a me stesso che in mezzo a tutti quei campioni poteva esserci spazio anche per me. Mi ha dato una spinta incredibile».

EUROPEO – «Sì, ci penso. Ma passa tutto dal Toro. Voglio ringraziare i miei genitori: senza di loro non sarei qui. Non ce la passavamo bene a casa, ma non è mai mancato il sorriso. Quanti sacrifici per me e i miei fratelli, adesso abbiamo aperto una pizzeria a Legnano».

