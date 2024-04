Bellanova in lacrime davanti a Spalletti dopo Empoli F.C.-Torino, ecco l’approfondimento: cosa è #SUCCESSO

7 Apr 2024, 16:30, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Bellanova in lacrime davanti a Spalletti dopo Empoli F.C.-Torino: cosa è successo all’ex esterno dell’Internazionale, protagonista in negativo Raoul Bellanova protagonista nel bene e nel male in Empoli F.C.-Torino. L’ex esterno dell‘Internazionale è stato autore dell’assist per la rete del momentaneo 2-2 al 91′ e tre minuti dopo del marchiano errore che è costato il gol del […]

