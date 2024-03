Behrami, la dichiarazione: «SS Napoli di Spalletti superiore all’Fc Internazionale di Mister Inzaghi» #Intervista #ULTIMORA #News

Pubblicità

L’ex centrocampista Valon Behrami si è espresso sul paragone tra il Napoli di Spalletti e l’Internazionale FC di Simone Inzaghi, il Demone nerazzurro,

Per Behrami non ci sono dubbi, il Napoli di Spalletti è superiore all’Internazionale FC di Simone Inzaghi, il Demone nerazzurro, che corre per centrare il record di punti in Serie A. Le parole a DAZN:

IL CONFRONTO – «Avrebbe vinto il Napoli, quel Napoli non avrebbe mai permesso gli inserimenti degli interni. L’Internazionale FC gioca con il coraggio dato anche dai tanti punti di vantaggio»

L’articolo Behrami: «Napoli di Spalletti superiore all’Internazionale FC di Inzaghi, il Demone nerazzurro, » ha come fonte da Internazionale FC News 24.