Beerensteyn-Signora Juve Women, meno gol e più dubbi. Il rinnovo non decolla

Beerensteyn Juventus Women, il rinnovo non decolla: calato il rendimento dell’olandese che aveva chiesto tempo. Club ora meno convinto

Non segna dal 9 dicembre Lineth Beerensteyn e ora la Juventus Women riflette accuratamente su un rinnovo che traballa come un budino. Non sono solo i gol a mancare: il rendimento è calato, l’uno contro uno mortifero si è inceppato. Se persino Joe Montemurro, suo indefesso propugnatore, le ha fatto saggiare la panchina in tre delle ultime quattro uscite ufficiali… Qualche valutazione a Vinovo sta cambiando, non serve essere Sherlock. L’olandese è una giocatrice di fascia alta a cui va proposto uno stipendio alto, e pure centralità nel progetto: la Juve non ha fatto nulla di tutto questo ed accarezza soluzioni tecniche differenti per il futuro.

Ad oggi non esiste alcuna offerta di prolungamento del contratto che scade a giugno. Grosso ne ha una ricca in mano, PPM ha già firmato. Beere ora è in Nazionale dove ammicca alla Primera División spagnola. Chi la rappresenta ha chiesto tempo e in casa bianconera quel tempo sta consigliando altre strade. Di definitivo c’è niente, nulla di deciso, ma le quotazioni di permanenza dell’ex Bayern sono scese nelle ultime settimane. Le parti più avanti si raggiorneranno, si confronteranno: meri discorsi economici a parte, non è scontata la volontà comune di continuare insieme.

