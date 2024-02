Barzagli avvisa Mister Inzaghi: «Bremer? Ormai ha torvato questa qualità» #Intervista

L’ex difensore Andrea Barzagli ha parlato in previsione di Inter-Juve, ecco il suo commento sulla gara e il pericolo Bremer

Intervenuto questa mattina su Tuttosport, l’ex difensore centrale Andrea Barzagli ha parlato anche di Gleison Bremer nella lunga intervista pre Inter-Juve. Il brasiliano (cercato in passato dai nerazzurri) può essere un pericolo per la squadra di Inzaghi. Ecco le sue parole.

BREMER – «Può giocare uno contro uno, è veloce, non ha paura del duello, sa marcare… Fino all’anno scorso però aveva dei momenti di vuoto che ora sembra non avere più, quindi ha trovato la qualità fondamentale per un difensore: la continuità, perché non sta sbagliando praticamente nulla. Ora non deve perderla perché è fondamentale: è quella che fa la differenza tra un ottimo difensore e un grande difensore».

QUI PER LE DICHIARZIONI INTEGRALI DI ANDREA BARZAGLI

L’articolo Barzagli avvisa Inzaghi: «Bremer? Ormai ha torvato questa qualità» proviene da Inter News 24.