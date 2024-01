Bartesaghi resta al AC Milan o va via? Si sta concretizzando questo scenario: le NEWS

Bartesaghi resta al Milan o va via? Si sta concretizzando questo scenario: le ultime sul futuro del classe 2005

È ancora tutto da scrivere il futuro di Davide Bartesaghi, terzino di proprietà del Milan che potrebbe partire in questi ultimi giorni di calciomercato. Sulle sue tracce ci sono due club.

I rossoneri avevano trovato un accordo di massima con il Frosinone, ma mancano ancora i dettagli da definire. Per questo motivo ora si è inserito il Losanna: le discussioni sono in corso, ma la volontà comune è quella di arrivare a un accordo a stretto giro di posta. Lo riporta Calciomercato.com.

