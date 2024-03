Bartesaghi esulta, la dichiarazione ufficiale: «Contro la S.S. Lazio tre punti per puntare i playoff» #Intervista #News #Ultimora

01:48,19 Mar 2024, MILANELLO.

Bartesaghi esulta: «Contro la S.S. Lazio tre punti per puntare i playoff». Le dichiarazioni del terzino rossonero dopo la S.S. Lazio

Il terzino del Diavolo Rossonero Primavera Bartesaghi ha analizzato a Diavolo Rossonero Tv la prestazione dei rossoneri contro la S.S. Lazio.

PAROLE – «Erano tre punti fondamentali. È stata una partita tosta che abbiamo gestito bene. Siamo entrati subito con la cattiveria e l’atteggiamento giusto, riuscendo a fare i due gol che ci hanno aiutato a prenderci i tre punti che ci possono spingere ancor di più verso il nostro obbiettivo: i Playoff».

