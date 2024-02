Bartesaghi AC Milan: resta o va via? Deciso il futuro del giovane rossonero

Bartesaghi Milan: resta o va via? Deciso il futuro del giovane rossonero dopo le ultime voci di mercato sul suo futuro

Davide Bartesaghi, dopo essere stato vicinissimo alla cessione in prestito in questa sessione di calcio mercato, resterà al Milan.

Sul giovane rossonero c’era l’interesse di Monza, Frosinone e Losanna, ma non sono stati trovati accordi.

