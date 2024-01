Bartesaghi AC Milan, manca l’accordo col Monza: la circostanza della trattativa

Bartesaghi Milan, manca l’accordo tra i rossoneri ed il Monza: la situazione della trattativa per il prestito del terzino

Davide Bartesaghi potrebbe salutare il Milan in questa sessione di calciomercato di gennaio, per trasferirsi in un nuovo club che possa garantirgli un maggior minutaggio. Sulle sue tracce c’è il Monza di Adriano Galliani.

Come riferisce Daniele Longo su X, manca tuttavia ancora l’accordo definitivo tra i rossoneri ed il club brianzolo, ma la sensazione è che l’affare andrà comunque in porto più avanti.

