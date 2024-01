Bartesaghi AC Milan, c’è l’accordo col Frosinone! TUTTI i dettagli: formula e cifre

Bartesaghi Milan, c’è l’accordo col Frosinone! TUTTI i dettagli: formula e cifre dell’operazione. Il terzino saluta i rossoneri

Il giovane terzino Davide Bartesaghi, dopo aver assaggiato il campo diverse volte in questa stagione con la maglia rossonera, è pronto a salutare il Milan per intraprendere una nuova avventura.

Come riferisce Calciomercato.com, è stato trovato l’accordo per l’approdo del classe 2005 al Frosinone. Il calciatore si trasferirà in prestito secco, con i rossoneri che hanno insistito nella trattativa per non inserire alcuna opzione per il riscatto.

The post Bartesaghi Milan, c’è l’accordo col Frosinone! TUTTI i dettagli: formula e cifre appeared first on Milan News 24.