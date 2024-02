19:02, 24 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Enzo Barrenechea “spaventa” la sua Juve: la statistica dell’argentino di proprietà bianconera, ma domani rivale

Tra i protagonisti della sfida tra Juve e Frosinone di domani ci sarà anche Enzo Barrenechea, di proprietà bianconera ma domani rivale sul terreno di gioco.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’argentino è ormai uno dei punti fermi del club ciociaro, come testimoniano anche i 163 palloni recuperati in questa Serie A. Solo Walace e Lobotka (193 e 168 rispettivamente) sono riusciti a fare meglio di lui.

Pubblicità

The post Barrenechea “spaventa” la Juve: il dato da tenere d’occhio per il match dello Stadium appeared first on Juventus News 24.