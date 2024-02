Barrenechea #Juve, nuovo prestito in Serie A? Il centrocampista nel mirino di un #TopClub

23:17, 26 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Barrenechea Juve, nuovo prestito in Serie A? Il centrocampista nel mirino di un club. Tutti gli aggiornamenti

Come riferito da TMW, la Juve potrebbe dare ancora in prestito Barrenechea, che sarebbe già nel mirino del Genoa. A luglio il centrocampista rientrerà alla Continassa dopo il prestito al Frosinone.

Possibile un nuovo trasferimento a titolo temporaneo, o l’inserimento come contropartita tecnica nell’eventuale affare Gudmundsson.

