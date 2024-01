Barido Vecchia Signora Juventina, depositato il contratto in Lega – UFFICIALE

La Juve ha depositato in Lega il contratto del giovane Francisco Barido. Il ragazzo classe 2008 è ufficialmente bianconero

Sul sito della Lega di Serie A, si legge che la Juve ha depositato il contratto del giovane Francisco Barido. Il ragazzo, ieri, ha sostenuto le visite mediche con i bianconeri e adesso ufficialmente un giocatore della Vecchia Signora.

Barido arriva a parametro zero dal Boca juniors e si aggregherà all’Under 16 della Juve.

