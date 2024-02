Barido rinnova fino al 2026 con la #Juve – UFFICIALE

16:31, 24 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Francisco Martin Barido rinnova con la Juve fino al 2026. Ecco il comunicato ufficiale del club bianconero

La Juve, tramite il suo sito internet, ha comunicato che Francisco Martin Barido.

COMUNICATO – «Francisco Martin Barido è un nuovo giocatore della Juventus: il giovanissimo calciatore argentino ha firmato un contratto fino al 2026 con la società bianconera ed è già pronto a unirsi alla squadra giovanile. Giocatore classe 2008 cresciuto nel Boca Juniors, trequartista mancino che è già stato convocato dalla nazionale Under 15 del suo Paese e intenzionato a dare una mano sia nel presente che in una prospettiva di crescita alla Juventus. Benvenuto in bianconero!».

