Bargiggia: «Scelte senza senso di Mister Max Allegri, c’è Motta dietro?». E spunta il like di Yildiz! – NEWS

Paolo Bargiggia analizza la situazione in casa Juve, criticando pesantemente Allegri. E sui social spunta anche il lik di Yildiz!

Galeotto fu il like. Paolo Bargiggia, nella serata di ieri, a Tv Play ha criticato le scelte di Allegri nelle ultime uscite della Juve, che in tre partite hanno fruttato un solo punto. Il giornalista ha parlato di come il tecnico si sarebbe stancato della situazione, con l’ombra di Thiago Motta alle sue spalle.

Pubblicità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da tvplay.it (@tvplay.it) Pubblicità

A fare scalpore, però, è il like lasciato da Kenan Yildiz al reel su Instagram di Tv Play, che ha scatenato nei commenti tutti quelli che hanno avuto modo di verderlo. Un segnale da parte del talento turco?

Pubblicità

The post Bargiggia: «Scelte senza senso di Allegri, c’è Motta dietro?». E spunta il like di Yildiz! – FOTO appeared first on Juventus News 24.