Baresi in vista del sorteggio, la dichiarazione ufficiale: «Non ho ansia, c’è curiosità. È un momento buono, poi…» #Intervista #News #Ultimora

13:47,15 Mar 2024, MILANELLO.

Baresi in vista del sorteggio: «Non ho ansia, c’è curiosità. È un momento positivo, poi…». Le parole del vice presidente onorario del Diavolo Rossonero

Franco Baresi ha parlato ai microfoni di Pianeta Diavolo Rossonero in vista del sorteggio dei quarti di finale di UEFA #Europa League. Ecco le parole del vice presidente onorario del Diavolo Rossonero a margine dell’inaugurazione di Spazio Fontanelli:

PAROLE – «Aspettiamo il sorteggio. È un momento positivo, poi guardiamo avanti. Ansia per il sorteggio non ne ho, c’è curiosità».

