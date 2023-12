Barella DIVORA il Napoli: i voti dei giornali alla sua prestazione

Prima di ieri sera, Niccolò Barella era ancora fermo a zero gol e zero assist. Una statistica molo strana per uno con le sue qualità. Il centrocampista dell’Inter, però, ha scelto una serata di gala per sbloccarsi tutto in una volta, mettendo la sua firma in 2 gol su 3 nella sfida contro il Napoli.

Una prestazione esaltata anche dai giornali. Come La Gazzetta dello Sport, che esalta la sua capacità da “divoratore di spazi”, che porta al suo splendido gol. Il coronamento di una “prestazione maiuscola”, come la definisce Tuttosport.

Giocate sublimi accompagnate dal solito lavoro atletico: per il Corriere dello Sport, infatti, Barella “corre per due” e prima invita Calhanoglu al gol e poi si mette in proprio con uno “slalom da urlo”, che gli vale la prima rete stagionale.

Di seguito le pagelle complete dei quotidiani sportivi e quella di Passione Inter:

La Gazzetta dello Sport 8 – “Il piedino sul gol di Calhanoglu, il velluto prima del missile. Occupa tutto, divoratore di spazi. In uno dei tanti, slalomeggia e fa un gol da urlo”.

Corriere dello Sport 7.5 – “Gli straordinari per sfuggire alla gabbia di Elmas, che in quanto a fisico mica lo teme. Corre per due, come sempre, e invita anche Calha al gol. Poi, il bis: inserimento perfetto correndo nel vuoto, slalom da urlo”.

Tuttosport 7.5 – “Prestazione maiuscola fatta di giocate sublimi, movimenti giusti, un gol che è un capolavoro in un momento in cui le cose rischiavano di complicarsi”.

Passione Inter 8 – “Cerca sempre la giocata importante, a volte eccedendo anche un po’. Lucidissimo, invece, nell’appoggio che aggiusta la conclusione vincente di Calhanoglu e prima ancora nel lancio che fa partire l’azione del gol. Trova il primo gol stagionale con uno slalom speciale strepitoso”.