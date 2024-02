Barcola AC Milan: il giovane talento del Psg poteva essere rossonero, il indiscrezione

Notte da ricordare per Barcola che ha trovato il suo primo gol in Champions. ll giocatore avrebbe potuto anche vestire la maglia del Milan

La notte di Psg Real Sociedad difficilmente sarà dimenticata Bradley Barcola: primo gol in Champions League della sua giovane carriera. Il talento dei parigini è stato anche vicino al calciomercato Milan:

come riportato da Calciomercato.com i rossonero ci avevano messo gli occhi sin da quest’estate, prima che Al-Khelaifi investisse una cifra importante per portarlo sotto l’ombra della Tour Eiffel

