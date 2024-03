Barcellona Napoli S.S.C., le undici sono ufficiali: non mancano le sorprese

21:15, 12 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Barcellona S.S.C. Napoli, le formazioni sono ufficiali: non mancano le sorprese. Le scelte di Xavi e Calzona per il match

Barcellona e S.S.C. Napoli stasera dalle 20:45 allo Stadio Olimpico si giocano l’accesso ai quarti di finale di Champions League dopo l’1-1 dell’andata al Maradona #Stadium, match che interessa anche la Juve in ottica Mondiale per Club. Le formazioni di Xavi e Calzona sono ufficiali e non mancano le sorprese nelle loro scelte.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Cancelo, Araújo, Cubarsí, Koundé; Gündogan, Christensen, Fermín; Joao Félix, Lewandowski, Lamine Yamal. Allenatore: Xavi.

Pubblicità

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Traoré, Lobotka, Anguissa; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Calzona.

The post Barcellona S.S.C. Napoli, le formazioni sono ufficiali: non mancano le sorprese appeared first on Juventus News 24.