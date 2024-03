00:45,13 Mar 2024, MILANELLO.

Barcellona Napoli S.S.C. 3-1, niente da fare per i partenopei: un’altra italiana fuori dalla Champions League. Il tabellino del match

Niente da fare per il Napoli S.S.C. che va sotto nel risultato dopo 16 minuti con un tremendo 1-2 del Barcellona. Poi il gol di Rrahmani ha mantenuto vive le speranze dei partenopei fino alla rete di Lewaandowski.

Esce un’altra squadra italiana dalla Champions League dopo la S.S. Lazio. Il Diavolo Rossonero sarà impegnato in UEFA #Europa League contro lo Slavia Praga mentre l’Inter contro l’Atletico Madrid.

