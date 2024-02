Balzaretti, nuova recriminazione sul Var: «Così non va bene» #NEWS #Intervista. Cosa è successo

25 Feb 2024, 00:46, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Nuove polemiche arbitrali in Serie A, questa volta è Balzaretti ad alzare la voce, ecco cosa è successo durante Genoa-Udinese

Federico Balzaretti non ci sta. Il responsabile dell’area tecnica dell’Udinese, è intervenuto così su Dazn circa la rete annullata ai bianconeri nel gara di questa sera contro il Genoa. Avversario di mille battaglie con l’Internazionale parla così sull’accaduto.

PAROLE – «Quello di Lucca è gol tutta la vita, è un contrasto di gioco normale e regolare. Non si può andare più in duello in area di rigore, vanno insieme sul pallone e questo è gol. Ci sono dei contrasti, questo è calcio. Nel calcio ci sono i duelli, i contrasti, i pestoni sennò fischiamo tutti. Che falli sono? Il VAR interviene su tutto, non va bene».

