Balotelli: «Dimarco? Esultanza assurda, io non avrei fatto così» #Intervista

Mario Balotelli, ex attaccante dell’Inter, ha commentato il gesto dell’esultanza in faccia di Dimarco a Henry. Ecco le sue parole a TvPlay.it:

«L’esultanza è stata assurda, non ci comporta in questo modo. Non si esulta in faccia a nessuno. Una volta un portiere avversario lo fece con me, ma non me ne resi conto. Mi ricordo di Gattuso quando esultò in faccia a Poulsen: io adoravo Rino ma non mi piacque quel gesto. In questi casi è meglio aspettare l’avversario nello spogliatoio e risolvere la faccenda lontano dalle telecamere»

