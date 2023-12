Ballotta rivela: «Ecco il punto debole dell’Fc Internazionale di Simone Mister Inzaghi»

L’ex portiere di Inter e Lazio, Marco Ballotta, ha detto la sua sui nerazzurri in vista del match di domani contro i biancocelesti

Intervistato da TAG24.it, Marco Ballotta si è espresso così sull’Inter di Simone Inzaghi in vista del match di domani in campionato contro la Lazio.

LE PAROLE – «E’ la squadra che, al livello di rosa, ha qualcosa in più rispetto a tutte le altre. Quella più completa, più preparata e predisposta per lottare su più fronti importanti. Una formazione creata e costruita per arrivare in fondo in qualunque competizione. Tra l’altro parliamo di una rosa in cui si possono cambiare gli interpreti senza perdere in termini di qualità. Forse il punto più debole è quando vengono a mancare lì davanti giocatori come Lautaro Martinez e Marcus Thuram, senza nulla togliere a Marko Arnautovic. Per il resto sono coperti in qualunque reparto. Inzaghi è cresciuto molto, aveva già esperienza ed è maturato ancora. Adesso è chiaro che ha in mano la situazione e la squadra. Penso sia determinante. Sommer? Sta facendo molto bene e devo ammettere che mi aspettavo qualcosa in meno».

