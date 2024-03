Ballo-Tourè pronto a salutare definitivamente il #Milan AC: ma la sua valutazione è crollata #Particolari

18:48,21 Mar 2024, MILANELLO.

Ballo-Tourè pronto a salutare definitivamente il Diavolo Rossonero: ma la sua valutazione è crollata. I DETTAGLI sul difensore in prestito Non è stata un’esperienza sicuramente positiva quella di Ballo-Tourè al Fulham. Il difensore rossonero in prestito ha totalizzato appena 53 minuti: troppo pochi per sperare in un riscatto. Farà quindi ritorno a Diavolo Rossoneroo, con il calcio#mercato […]

