Ballo-Touré Fulham, la #campionato è da dimenticare! Il piano del #Milan AC per il prossimo #futuro

15:01,1 Apr 2024, MILANELLO.

Ballo-Touré Fulham, la #campionato è da dimenticare! Farà ritorno in rossonero: il piano del Diavolo Rossonero per il prossimo #futuro La #campionato di Fode Ballo-Touré con la maglia del Fulham è da dimenticare. Il terzino, che ha lasciato il Diavolo Rossonero nelle ultime ore dell’ultima sessione estiva di #mercato, non è mai riuscito a ritagliarsi il proprio spazio […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Ballo-Touré Fulham, la #campionato è da dimenticare! Il piano del Diavolo Rossonero per il prossimo #futuro appeared first on Diavolo Rossonero News 24.