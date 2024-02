Baldini, l’ex allenatore bianconero trova panchina: ecco dove

L’ex allenatore della Juventus ritrova la panchina: Francesco Baldini allenerà il Trento. Ecco il comunicato ufficiale

Francesco Baldini, ex allenatore della Juventus Primavera, torna in panchina. Ecco che squadra allenerà:

NOTA UFFICIALE – Il Trento “comunica di aver affidato a Francesco Baldini l’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra. Il nuovo Allenatore Gialloblù ha sottoscritto un contratto sino al 30 giugno 2024.

