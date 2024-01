Baldanzi niente AC Milan, sarà un nuovo giocatore della Roma: è arrivato in città – NEWS

Baldanzi niente Milan, sarà un nuovo giocatore della Roma: è già arrivato in città. Le ultime sul mercato rossonero

Niente Milan per Baldanzi che in queste ore è arrivato nella sede del calciomercato a Roma.

#Baldanzi è arrivato nella sede romana del calciomercato pic.twitter.com/rkb69vjt8s — GOAL Italia (@GoalItalia) January 31, 2024

Il giocatore arriva alla Roma dall’Empoli per 10 milioni più 5 i bonus al raggiungimento di obiettivi individuali e collettivi oltre al 20% sulla futura rivendita. A riportarlo è Di Marzio.

