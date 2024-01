Baldanzi AC Milan: trattativa con la Roma in stand by, valutazioni in corso

La situazione fra l’Empoli e la Roma per Tommaso Baldanzi, accostato anche al calciomercato Milan, è in stand by

Tutto invariato rispetto agli ultimi aggiornamenti. Il gol di Baldanzi, accostato anche al calciomercato Milan, contro la Juventus non ha cambiato l’ordine delle idee dell’Empoli. La formazione toscana chiede circa 15 milioni di euro bonus inclusi per il suo fantasista cercato anche dalla Roma.

Come riportato da TMW la trattativa è in stand by con i giallorossi che stanno valutando sia il profilo del giocatore, che piace molto, sia il budget, cioè se far rientrare l’operazione sin da subito a gennaio oppure se valutarla per giugno, quando le cose saranno più delineate.

