Baldanzi AC Milan: l’Empoli apre alla cessione! Le squadre sul giocatore ULTIME

Baldanzi Milan: l’Empoli apre alla cessione! Le squadre sul giocatore. Le ULTIME sul centrocampista seguito dai rossoneri

L’Empoli apre alla cessione di Baldanzi in questa sessione di mercato. Una notizia positiva per tutte le squadre che seguono il giocatore.

Per il centrocampista che piace al calciomercato rossonero, ci sono Fiorentina e Roma, che come riportato da Alfredo Pedullà, potrebbe provare a chiudere con un’offerta da 10-12 milioni di euro.

The post Baldanzi Milan: l’Empoli apre alla cessione! Le squadre sul giocatore ULTIME appeared first on Milan News 24.