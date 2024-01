Baldanzi AC Milan: la Roma si allontana, chiara la scelta dell’Empoli per gennaio

L’ipotesi Roma per Tommaso Baldanzi, accostato anche al calciomercato Milan, si allontana. Chiara la scelta dell’Empoli

Tutto invariato rispetto agli ultimi aggiornamenti. Il gol di Baldanzi, accostato anche al calciomercato Milan, contro la Juventus non ha cambiato l’ordine delle idee dell’Empoli.

Come riportato da Calciomercato.com i giallorossi hanno proposto un prestito oneroso con diritto di riscatto destinato a diventare obbligo allo scattare di determinate e non difficili condizioni. Una soluzione questa che non convince del tutto il presidente Corsi. Tanto da non dare il benestare alla chiusura dell’operazione. L’Empoli adesso sta pensando di tenerselo stretto fino a giugno

