Baldanzi AC Milan: la Roma non affonda il colpo per ora, il motivo della scelta giallorossa

Tommaso Baldanzi, accostato anche al calciomercato Milan, può lasciare l’Empoli in estate. Su di lui anche la Roma che non affonda il colpo

Tra i noomi accostati al calciomercato Milan c’è quello di Baldanzi. Il trequartista potrebbe lasciare l’Empoli in estate. I rossoneri devono fare i conti con la concorrenza della Roma.

Tuttavia come riportato da Gianluca di Marzio, i giallorossi non hanno ancora affondato il colpo, non c’è ancora una vera e propria trattativa. Sono in corso valutazioni tecniche ed economiche.

