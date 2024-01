Baldanzi AC Milan, Corsi non si sbilancia: «Non so cosa succederà, può rimanere come non farlo»

Baldanzi è oggetto del desiderio del calciomercato Milan e della Roma. Il presidente dell’Empoli, Corsi, ha fatto chiarezza

Le parole del presidente dell’Empoli Corsi a TMW sul futuro di Baldanzi, oggetto del desiderio del calciomercato Milan e della Roma:

LE PAROLE – «Può darsi che domani sia dell’Empoli e risulti decisivo per noi, ma può darsi anche di no. Non so di preciso che cosa succederà. Da Roma ci dicono che c’è interesse, ci son state delle chiacchiere, ma non dirette con la Roma»

