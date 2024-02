Badiashile AC Milan, clamoroso RETROSCENA: i rossoneri avevano trovato l’accordo! Tutti i DETTAGLI

Badiashile Milan, clamoroso RETROSCENA: i rossoneri avevano trovato l’accordo per il difensore! Ecco cosa è successo

Clamoroso retroscena svelato da Gianluca Di Marzio dopo la chiusura del calciomercato!

Infatti, il mercato rossonero aveva, secondo l’esperto di mercato, trovato l’accordo con il difensore del Chelsea Badiashile nei primi giorni della sessione invernale. Il giocatore è poi tornato a giocare e il club inglese ha deciso di non cederlo più.

